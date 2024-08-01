Задача школы – обучение студентов, участвующих в акселераторе «–0+500. Сибирь», четкому и грамотному представлению своих проектов перед инвесторами.

В Омске продолжается реализация акселерационной программы поддержки студенческих стартапов «–0+500. Сибирь». Инициаторами проекта стали Сибирский государственный автомобильно-дорожного университет (СибАДИ) и городская «Точка кипения». Главную идею акселератора можно сформулировать так: поскольку бизнес сегодня является полноценной профессией, то этой профессии полноценно нужно учиться.

– Наши многочисленные партнеры называют акселератор «–0+500. Сибирь» кузницей новых стартартапов, и это не случайно. В самом названии проекта «зашифрован» широчайший состав участников. К нам приходят люди инициативные, но иногда с нулевым уровнем проработки идеи – отсюда и «минус ноль», а порой и с практически готовым бизнес-проектом, то есть с уровнем «плюс 500». Эксперты «Точки кипения» помогают и тем и другим. Для команд без идеи они могут таковую придумать и протестировать, а командам с первыми продажами масштабировать и увеличить обороты, – сообщила руководитель «Точки кипения – Омск» Полина Харламова.

В 2023 году участниками пилотного студенческого акселератора стали порядка 500 человек. Итогом их занятий в «Точке кипения» стали оформленные 70 проектов, подходящих под категорию «стартап». Их особенностью является реализация небольшими командами – но это скорее лишь внешний признак. Главное же отличие от обычного открытия бизнеса в том, что бизнес применяет готовую модель развития, стартап же ищет новую. Исходя из этого программа акселератора «–0+500. Сибирь» образца 2024 года была разбита на три этапа: весной первоначальный образовательный блок; летом школа технологического предпринимательства, осенью вновь образовательно-событийный блок. В настоящее время в «Точке кипения» самый разгар «школьного» периода.

– Мы на основе конкретных примеров разбираем, как идею можно трансформировать в продукт. На мой взгляд, делать это совершенно необходимо, поскольку продукт продается, идеи – нет. Кроме того, мы учимся о продукте рассказывать и делать это интересно, понятно, подстраиваясь под любую целевую аудиторию слушателей. Это может быть коллектив ученых, могут быть чиновники, могут быть инвесторы, но выступающий должен уметь быстро адаптировать свою презентацию под любую из этих категорий. Разберись, что людям интересно, и тогда можешь рассчитывать на деньги, ресурсы и преференции, – раскрыл тему занятий один из спикеров летней школы, глава Центра технологического предпринимательства Андрей Визминтинов.

Некоторые из участников летней школы-2024 были не просто участниками прошлогоднего студенческого акселератора, а, можно сказать, его «звездами». Это относится, например, к команде студентов из СибАДИ под руководством Данилы Николаева. Ребята разработали концепт беспилотной машины для уборки снега и мусора с тротуаров, собрали прототип робота и показали его омским журналистам, а кроме того, смогли получить 1 млн рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям.

– Сейчас мы занимаемся разработкой опытного образца робота, который собираемся возить по специализированным выставкам и представлять потенциальным заказчикам. Вот тут-то нам наверняка и пригодятся навыки делового общения, которые мы прорабатываем на занятиях в «Точке кипения». Будем убеждать инвесторов, что у нашей разработки хорошие перспективы, – пояснил причины своего участия в школе технологического предпринимательства Николаев.

Как рассказала Полина Харламова, в сентябре «Точка кипения» запускает новый студенческий акселератор, особенностью которого станет отбор стартапов в области биотехнологий, медицины и фармацевтической отрасли. Базой для проведения очных занятий с преподавателями станет Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, но участвовать в акселераторе смогут учащиеся из различных регионов России, в том числе студенты Омского государственного медицинского университета.

Вообще условия включения в бесплатные акселерационные программы, которые в «Точке кипения – Омск» наверняка будут реализовываться и дальше, очень лояльны. Если в команде есть хотя бы один представитель вуза (студент, магистрант, аспирант или преподаватель), то уже можно оставлять заявку на сайте проекта. До сих пор тематические направления акселератора ограничивались направлениями рынков научно-технологической инициативы (Автонет, Технет, Нейронет), но в будущем сферы образовательных программ будут расширены.