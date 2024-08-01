Светлана Энверова встала на защиту жителей Калачинского района и уже несколько месяцев подвергается травле на одном из медиаресурсов.

Контролирующие органы выявили многочисленные нарушения у фермера из Калачинского района Геннадия Руля, заявила депутат областного Заксобрания Светлана Энверова. Парламентарий рассказала об обращениях жителей района, на защиту которых она встала, и странной реакции органов власти в отношении фермера.

По словам депутата, ей поступило несколько обращений по поводу элеватора вблизи деревни Стародубка, который не имеет проекта и не зарегистрирован в реестре опасных объектов.

– На свои обращения в надзорные органы я получила ответы, из которых следует, что нарушения в деятельности фермера по фамилии Руль действительно установлены. Сибирское управление Ростехнадзора сообщило о проведенной проверке совместно с Калачинской межрайонной прокуратурой, которая выявила многочисленные факты нарушений, практически по каждому пункту, по которому обратились ко мне люди, – сказала Энверова в интервью порталу «Город55». – Подтвердилось, что опасный производственный объект не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, объект не огорожен, отсутствует (не представлена проверяющим) проектная документация на опасный производственный объект, не приняты меры огне- и взрывозащиты и т. д. А ведь этот опасный объект находится практически в населенном пункте, рядом с жилыми домами и со школой. Именно это и вызвало опасения у людей.

Из ответа Управления Россельхознадзора по Омской области, куда также обращалась Энверова, следует, что на этом опасном производственном объекте имеются здания, не поставленные на кадастровый учет, а также часть земельного участка под объектом используется самовольно.

Несмотря на это, органы власти почему-то лишь вынесли предостережения фермеру.

– Меня очень удивило, что по фактам этих многочисленных нарушений законодательства фермеру вынесены предостережения. То есть, если выразиться по-простому, ему просто погрозили пальчиком: ай-яй-яй, дяденька, нехорошо так делать… А нарушения-то по-прежнему не устранены. Все как было, так и есть, – недоумевает депутат.

При этом сама Энверова уже несколько месяцев подвергается медийной атаке на сайте «БК55». Ее депутатские обращения по поводу нарушений у фермера Руля называют «доносами». Народный избранник предполагает, что авторы этих публикаций сами имеют опыт написания доносов.

– Мне представляется, что слово «донос» неслучайно появилось в этой дискредитирующей меня информационной кампании. Видимо, эта деятельность по написанию доносов близка автору этих текстов. Видимо, доносы писал. А может быть, и пишет до настоящего времени, – делает выводы Энверова.

Она также обратила внимание, что на «БК55» активно педалируется тема «отжима» земли у фермера Руля. По факту же было всего две встречи, на которых поднимался этот вопрос.

– С фермером по фамилии Руль было всего два разговора по теме его земель, – говорит депутат. – Первый разговор состоялся в кабинете губернатора Виталия Хоценко, где ему было предложено либо выгодно продать участок земли под крупный инвестиционный проект, либо поменять его на другой, либо еще какой-то свой вариант предложить. И второй разговор с ним состоялся уже в Калачинском районе, когда туда приезжал министр сельского хозяйства Николай Дрофа. Все разговоры с этим фермером закончились на этом, потому что он повел себя неконструктивно. Никто никаких предложений ему больше не делал. Свет же не сошелся клином на его земле…

Светлана Энверова считает, что вся эта истерика на «БК55» вокруг «лучшего фермера Омской области» неслучайна.

– Уже целых три месяца продолжается эта истерика. Дважды в неделю выходят порочащие материалы, причем порочат всех — вплоть до прокуроров и губернатора области. У любого здравомыслящего человека возникает вопрос: зачем? И не может не возникнуть подозрение, что это проплаченная кем-то кампания. Я лично в этом уверена, – делает вывод парламентарий.

Происходящее в Калачинском районе депутат называет словом «беспредел», а публикации на портале «БК55» – «мочиловом». Их цель – отвести от деятельности фермера Руля внимание прокуратуры и других госструктур.

– Всем сейчас интересно, а испугаются ли прокуратура и другие государственные структуры? Все сейчас за этим наблюдают, и я в том числе, – добавила Энверова.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.