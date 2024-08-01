Медики не успели вовремя подготовить и направить документы в полицию.

Оконешниковский районный суд Омской области оштрафовал Центральную районную больницу на 100 тыс. рублей. Причиной стали не вовремя сданные в полицию отчеты о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В прошлую среду, 25 июля, суд установил, что «Оконешниковская ЦРБ» несвоевременно предоставила в управление по контролю за оборотом наркотиков омской полиции отчет о количестве использованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров за 2023 год. Представитель ЦРБ вину признала. Наказание суд избирал, принимая во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие обстоятельства, смягчающего наказание.

Постановление пока не вступило в законную силу.