Он готовил консервы из сырья неизвестного происхождения.

В этом году сотрудники Россельхознадзора обнаружили 1121 нарушение при оформлении ветеринарных документов на продукцию. В 168 случаях нарушения допустили специалисты государственной ветеринарной службы Омска.

Один такой факт выявили при производстве рыбной продукции. ИП Иманова В. А. по документам изготовил из 80 кг мороженой горбуши 80 кг филе-кусочков горбуши и 80 кг горбуши и сельди филе-кусочки в масле. При этом никакой сельди сырье не содержало.

Оказалось, что в июле организация неоднократно оформляла транзакции на производство консервов без добавления сырья. Такая продукция представляет потенциальную опасность, т. к., неизвестно, из какого сырья она сделана.

Отметим, что в этом году сотрудники омского Россельхознадзора аннулировали и приостановили регистрацию 50 предпринимателей, объявили 348 предостережений о недопустимости нарушении и выдали 1062 предупреждения.