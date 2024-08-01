Омск-Информ
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·Происшествия

Женщине грозит штраф, обязательные работы или арест.
Большеуковский районный суд Омской области назначил к слушанию уголовное дело бывшего директора «Большеуковского дома детства» Людмилы Волковой, которую обвиняют в халатности. Заседание состоится 13 августа.
По версии следствия, в период с 3 марта по 15 октября 2023 года, занимая должности заместителя директора и и. о. директора учреждения, она плохо исполняла свои обязанности. Из-за отсутствия контроля за детьми одна из воспитанниц издевалась над другой, заставляя мыть унитазы голыми руками.
Отметим, что хулиганку в наказание уже решили отправить в воспитательную колонию на 2 года.
·Происшествия

Женщине грозит штраф, обязательные работы или арест.
Большеуковский районный суд Омской области назначил к слушанию уголовное дело бывшего директора «Большеуковского дома детства» Людмилы Волковой, которую обвиняют в халатности. Заседание состоится 13 августа.
По версии следствия, в период с 3 марта по 15 октября 2023 года, занимая должности заместителя директора и и. о. директора учреждения, она плохо исполняла свои обязанности. Из-за отсутствия контроля за детьми одна из воспитанниц издевалась над другой, заставляя мыть унитазы голыми руками.
Отметим, что хулиганку в наказание уже решили отправить в воспитательную колонию на 2 года.