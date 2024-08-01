Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Компания расторгла договор аренды с чиновниками.
Компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, где планировала построить торгово-развлекательный центр. Договор аренды расторгли. Арбитражный суд Омской области 29 июля отменил обеспечительные меры по участку, введенные, чтобы компания не могла совершать сделки с землей.
Напомним, речь идет о земельном участке площадью 13 856 кв. м с кадастровым номером 55:36:120304:1041. Он находится справа от главного входа в парк.
Ранее прокуратура потребовала от «Кедра» вернуть несколько земельных участков в парке 30-летия ВЛКСМ. Еще на одном участке располагается бильярдная с кафе, а на другом – теннисные корты. Оба они находятся у компании в собственности, а не в аренде.
·Экономика/Бизнес

Компания расторгла договор аренды с чиновниками.
Компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, где планировала построить торгово-развлекательный центр. Договор аренды расторгли. Арбитражный суд Омской области 29 июля отменил обеспечительные меры по участку, введенные, чтобы компания не могла совершать сделки с землей.
Напомним, речь идет о земельном участке площадью 13 856 кв. м с кадастровым номером 55:36:120304:1041. Он находится справа от главного входа в парк.
Ранее прокуратура потребовала от «Кедра» вернуть несколько земельных участков в парке 30-летия ВЛКСМ. Еще на одном участке располагается бильярдная с кафе, а на другом – теннисные корты. Оба они находятся у компании в собственности, а не в аренде.