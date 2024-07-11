Еще в 2001 году участок возле главного входа в парк оказался в руках ИП, а затем стал собственностью ООО «Кедр».

Еще в 2001 году участок возле главного входа в парк оказался в руках ИП, а затем стал собственностью ООО «Кедр».

Прокуратура Омской области направила в арбитражный суд иск об истребовании из незаконного владения земельного участка в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Земля принадлежит ООО «Кедр», которое ранее построило в парке торговый комплекс и намеревалось возвести его вторую очередь.

Как сообщили в надзорном ведомстве, еще в 2001 году земельный участок у главного входа в парк был предоставлен в аренду индивидуальному предпринимателю, который возвел на нем временный объект – бильярдную с кафе. После этого он незаконно оформил право собственности на «времянку» как на объект недвижимости, что позволило без торгов получить в собственность земельный участок площадью 600 кв. м. Сейчас эта земля является собственностью «Кедра».

– Поскольку земельный участок располагается в парковой зоне, то он в соответствии с законом относится к землям общего пользования и не мог быть приватизирован, также он не подлежал передаче в частную собственность без торгов, ввиду расположения на нем временного сооружения, а не объекта недвижимости, – подчеркнули в прокуратуре.

Теперь прокуроры намерены забрать участок в парковой зоне через суд. Ранее надзорное ведомство обратилось с иском о возвращении в муниципальную собственность двух участков, на которых «Кедр» планировал строительство второй очереди торгового комплекса.