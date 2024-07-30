Омск-Информ
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·Общество

Продукцию незаконно изготавливает «предприятие-призрак».
Сотрудники Роспотребнадзора в Астраханской области выявили фальсифицированную икру щуки «Новинка». На упаковке производителей значится ИП Козлов В. В. Однако такой предприниматель не зарегистрирован, а по указанному адресу нет никакого производства.
– В обороте находится фальсифицированная икорная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – отметили в ведомстве.
Омский Роспотребнадзор попросил жителей сообщать, если они встретят эту икру в магазинах.
·Общество

Продукцию незаконно изготавливает «предприятие-призрак».
Сотрудники Роспотребнадзора в Астраханской области выявили фальсифицированную икру щуки «Новинка». На упаковке производителей значится ИП Козлов В. В. Однако такой предприниматель не зарегистрирован, а по указанному адресу нет никакого производства.
– В обороте находится фальсифицированная икорная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – отметили в ведомстве.
Омский Роспотребнадзор попросил жителей сообщать, если они встретят эту икру в магазинах.