Омск-Информ
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·Общество

Он получит название «Сквер Водников».

Вчера, 29 июля, на платформе «Делай город» принят новый инициативный проект. Предполагается оборудовать сквер Водников возле здания Сбербанка, у остановки «Городок Водников».

Предполагается, что новая зеленая зона сможет выдерживать большой пешеходный трафик. В планах инициаторов сохранить все зеленые насаждения, проложить пешеходные маршруты, сделать освещение, установить в сквере лавочки, урны, а также демонтировать забор.

·Общество

Он получит название «Сквер Водников».

Вчера, 29 июля, на платформе «Делай город» принят новый инициативный проект. Предполагается оборудовать сквер Водников возле здания Сбербанка, у остановки «Городок Водников».

Предполагается, что новая зеленая зона сможет выдерживать большой пешеходный трафик. В планах инициаторов сохранить все зеленые насаждения, проложить пешеходные маршруты, сделать освещение, установить в сквере лавочки, урны, а также демонтировать забор.