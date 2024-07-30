Надзорное ведомство выявило массу нарушений, касающихся оперативной помощи пациентам.

Омские прокуроры после проверки выявили нарушения в области оказания медицинских услуг. В ходе рейдов выяснилось, что скорая помощь не всегда вовремя приезжала к пациентам. Выявлено 26 случаев нарушения сроков прибытия бригад.

В отдельных лечебных учреждениях сохраняется проблема длительного ожидания консультаций «узких» специалистов: недостаточно талонов, неисправны инфоматы.

Кроме того, нарушены права омичей на льготное лекарственное обеспечение. Выявлены случаи, когда пациентам отказывали в выписке препаратов, в связи с чем больные и их родственники вынуждены приобретать дорогостоящие лекарства за свой счет.

Повсеместно прокурорами выявляются нарушения сроков оформления и направления документов пациентов на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Выявлен 121 факт несоблюдения 3-дневного срока направления документов на медико-социальную экспертизу при ампутации конечностей. Мерами прокурорского реагирования документы всех пациентов направлены на экспертизу, в результате чего установлена инвалидность и, как следствие, назначено пенсионное и социальное обеспечение.

Так, лишь спустя год жителю Большереченского района после ампутации назначена пенсия и выданы необходимые технические средства реабилитации. Аналогичный случай выявлен в Горьковском районе.

На основании этих факторов прокурор Омской области Алексей Афанасьев внес представление губернатору.