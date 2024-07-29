Целью мероприятий для школьников является, в частности, обучение раздельному сбору мусора и поощрение отличившихся юных экологов.

Омский регоператор по обращению с ТКО добровольно взял на себя задачи по повышению экологической осведомленности среди детей и подростков. В рамках этой инициативы проводятся открытые уроки, практикумы и мастер-классы. Только в прошлом году отдел экологической безопасности компании «Магнит» организовал более 200 образовательных мероприятий в школах. Этим летом региональный оператор решил использовать новый подход к экологическому просвещению – проведение детских праздников на свежем воздухе.

– Мы стремимся не только информировать детей о важности экологических привычек, но и вдохновлять их на активное участие в экопроектах. Такие мероприятия помогают понять, что каждый из нас в любом возрасте может внести свой вклад в сохранение природы, например разделяя отходы и сдавая их в переработку, – сообщил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Один из детских праздников прошел в Октябрьском округе, рядом с экопунктом на улице Лизы Чайкиной, 1. Юные омичи смогли проявить свои творческие способности в раскрашивании экологических рисунков. Кроме того, они учились сортировать мусор.

– Разделять в действительности несложно. У нас дома есть два специальных пакета, в один пластик собираем, во второй бумагу, картон. Главное – желание! – поделилась опытом с участниками праздника мама третьеклассницы Заряны, юной экоактивистки.

Инициативу «Магнита» уже поддержали компания по переработке вторсырья «Эковтор», авторский проект Евгении Ворокосовой «Экотерем», экомастерская REclame и компания «Инмарко», которая угостила всех участников детского экопраздника мороженым.