Торжество состоялось в колонии № 4. Участников церемонии поздравили сотрудники исправительного учреждения.

В исправительной колонии № 4 Омска поженились двое осужденных. Влюбленные, как и полагается в таких случаях, произнесли клятвы любви и верности, а также обменялись кольцами. Новобрачные договорились вместе преодолевать жизненные трудности.

Свадьба в колонии считается определенным достижением, заделом на будущую жизнь вне тюремных стен. Есть надежда, что вновь созданная семья сможет адаптироваться к условиям на свободе, найти работу и родить детей, стать полноценными представителями общества.

Участников бракосочетания поздравили с важным шагом, пожелав семейного счастья и ответственного отношения к сделанному выбору.