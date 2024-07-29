Омск-Информ
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·Общество

Жительница райцентра не заметила попутно двигающегося 12-летнего подростка. 

Вчера, 28 июля, около 17:20 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим в райцентре Саргатка. Прибывшие полицейские предварительно выяснили, что 32-летняя жительница райцентра на «газели», находясь подшофе, не заметила  попутно двигающегося 12-летнего школьника. Подростка госпитализировали. 

Результаты освидетельствования подтвердили, что сельчанка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В мае 2024 года она лишена права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.2 УК РФ. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

·Общество

Жительница райцентра не заметила попутно двигающегося 12-летнего подростка. 

Вчера, 28 июля, около 17:20 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим в райцентре Саргатка. Прибывшие полицейские предварительно выяснили, что 32-летняя жительница райцентра на «газели», находясь подшофе, не заметила  попутно двигающегося 12-летнего школьника. Подростка госпитализировали. 

Результаты освидетельствования подтвердили, что сельчанка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В мае 2024 года она лишена права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.2 УК РФ. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.