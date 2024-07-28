Омск-Информ
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·Происшествия

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.
Сегодня в подмосковном парке «Патриот» на площади перед главным храмом в людей ударила молния. Пострадали четыре человека.
– Двое мужчин в крайне тяжелом состоянии, одному из них проводят реанимацию, – сообщает телеграм-канал 112.
Подробности инцидента, который попал на видео, выясняются.
Как сообщают в соцсетях жители Подмосковья, молния также ударила в дом. Он загорелся.
·Происшествия

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.
Сегодня в подмосковном парке «Патриот» на площади перед главным храмом в людей ударила молния. Пострадали четыре человека.
– Двое мужчин в крайне тяжелом состоянии, одному из них проводят реанимацию, – сообщает телеграм-канал 112.
Подробности инцидента, который попал на видео, выясняются.
Как сообщают в соцсетях жители Подмосковья, молния также ударила в дом. Он загорелся.