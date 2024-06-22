Омск-Информ
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·Общество

Электрический разряд раскрошил и выбил из кладки несколько кирпичей.
Сегодня в дом № 19а на улице Госпитальной ударила молния. Как сообщают в соцсетях очевидцы, угол 16-этажного здания, которое построили в 2017 году, пострадал: с него осыпалась часть кирпичей.
– Кирпичи попадали на машины, – рассказал один из жильцов.
Отметим, что вчера в Омской области наблюдался крупный град. Синоптики предупреждают, что грозы с градом и молнии в ближайшие дни в регионе продолжатся.
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·Общество

Электрический разряд раскрошил и выбил из кладки несколько кирпичей.
Сегодня в дом № 19а на улице Госпитальной ударила молния. Как сообщают в соцсетях очевидцы, угол 16-этажного здания, которое построили в 2017 году, пострадал: с него осыпалась часть кирпичей.
– Кирпичи попадали на машины, – рассказал один из жильцов.
Отметим, что вчера в Омской области наблюдался крупный град. Синоптики предупреждают, что грозы с градом и молнии в ближайшие дни в регионе продолжатся.
2635