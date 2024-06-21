Гаджет способен притянуть разряд молнии, поэтому во время грозы стоит проявлять осторожность.
Попытка запечатлеть молнию на смартфон во время грозы может привести к трагическим последствиям, заявил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. По словам доктора физико-математических наук, подобные случаи имели место всего три года назад.
– Молния попадает в смартфон не в конкретный момент фото: сам гаджет способен притянуть разряд, – цитирует эксперта «Газета.Ru». – Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдет. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком. Кроме того, напряженность поля у мобильного телефона очень мала, даже во время приема звонка она не возрастает настолько, чтобы притянуть молнию, — объяснил он.
А вот если во время грозы пользователь мобильного устройства оказался на природе или открытой местности, пользоваться гаджетом не стоит.
– Не пытайтесь пользоваться смартфоном на возвышенностях, под одиноко стоящими деревьями или столбами, большими металлическими объектами. В таких местах во время грозы не нужно находиться в принципе. Лучше найти надежное укрытие, - подчеркнул специалист.
И конечно, если приближаться гроза, нужно как можно дальше отойти от водоема: электрический разряд отлично проводится водой, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров.