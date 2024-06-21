Гаджет способен притянуть разряд молнии, поэтому во время грозы стоит проявлять осторожность.

Гаджет способен притянуть разряд молнии, поэтому во время грозы стоит проявлять осторожность.

Попытка запечатлеть молнию на смартфон во время грозы может привести к трагическим последствиям, заявил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. По словам доктора физико-математических наук, подобные случаи имели место всего три года назад.

– Молния попадает в смартфон не в конкретный момент фото: сам гаджет способен притянуть разряд, – цитирует эксперта «Газета.Ru». – Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдет. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком. Кроме того, напряженность поля у мобильного телефона очень мала, даже во время приема звонка она не возрастает настолько, чтобы притянуть молнию, — объяснил он.

А вот если во время грозы пользователь мобильного устройства оказался на природе или открытой местности, пользоваться гаджетом не стоит.

– Не пытайтесь пользоваться смартфоном на возвышенностях, под одиноко стоящими деревьями или столбами, большими металлическими объектами. В таких местах во время грозы не нужно находиться в принципе. Лучше найти надежное укрытие, - подчеркнул специалист.

И конечно, если приближаться гроза, нужно как можно дальше отойти от водоема: электрический разряд отлично проводится водой, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров.