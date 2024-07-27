Александр Кузюков напомнил, что американский рэпер всю свою жизнь пропагандирует и употребляет наркотики.

Накануне в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2024. Одним из участников шествия олимпийского факела по улицам французской столицы стал американский рэпер Снуп Догг, что вызвало недоумение у многих любителей спорта – музыкант известен пропагандой наркотиков.

Участие рэпера в открытии Игр раскритиковал и двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию, омич Александр Кузюков.

– Я очень удивился тому, что на Играх в Париже одним из факелоносцев назначили известного рэпера и музыканта Снуп Догга. Сам по себе Снуп очень талантливый музыкант и артист. Если б не одно «но». Снуп Дог всю свою жизнь пропагандирует и употребляет наркотики. В частности, запрещенную, как допинг в спорте, марихуану, – написал Кузюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Олимпийский факел, по мнению спортсмена, в руках Снуп Догга был «подозрительно похож на косяк или папиросу».