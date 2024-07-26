Решение принято из-за ускорившейся инфляции. Спрос на товары и услуги в стране превышает предложение.

На сегодняшнем заседании совета директоров Банка России было принято решение поднять ключевую ставку с 16 % до 18 % годовых. Как пояснили в пресс-службе регулятора, это вызвано ростом инфляции в стране.

– Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, – отметили в Центробанке.

Целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки Банк России будет оценивать на ближайших заседаниях. Прогноз по инфляции повышен до 6,5–7 %.

– С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5 % в 2025 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, – отметили в Банке России.

В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться 13 сентября.