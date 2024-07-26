Омск-Информ
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·Политика

Новым атаманом стал Алексей Ромахин.

Сегодня, 26 июля, в Омске прошел отчетно-выборный казачий круг. На мероприятии присутствовали делегаты городских, районных, хуторских и станичных казачьих сообществ. В числе почетных гостей присутствовал губернатор Омской области Виталий Хоценко и атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко.

Во время мероприятия прошли выборы нового атамана. Им стал Алексей Ромахин. Его сразу привели к присяге. Глава региона пожелал Ромахину активнее развивать культуру, традиции и боевое братство казаков, вовлекать в это больше молодежи.

·Политика

Новым атаманом стал Алексей Ромахин.

Сегодня, 26 июля, в Омске прошел отчетно-выборный казачий круг. На мероприятии присутствовали делегаты городских, районных, хуторских и станичных казачьих сообществ. В числе почетных гостей присутствовал губернатор Омской области Виталий Хоценко и атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко.

Во время мероприятия прошли выборы нового атамана. Им стал Алексей Ромахин. Его сразу привели к присяге. Глава региона пожелал Ромахину активнее развивать культуру, традиции и боевое братство казаков, вовлекать в это больше молодежи.