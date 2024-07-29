Уникальное свойство грудного молока заключается в способности видоизменяться при каждом кормлении так, чтобы удовлетворить все потребности ребенка.

К развитию ожирения у детей приводят разные факторы – это и образ жизни семьи, качество окружающей среды, заболевания ребенка и набор генов, данный ему при рождении. Но определяющую роль в формировании здоровья ребенка все же играет питание ребенка с младенчества. О том, как питание материнским молоком отражается дальнейшем здоровье детей, рассказала Специалист по общественному здоровью БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Елена Конарева.

Польза естественного вскармливания для детей давно доказана. Только мамино молоко на 100 % удовлетворяет потребности малыша. Оно формирует и укрепляет иммунитет, участвует в развитии внутренних органов, тканей и костей, налаживает пищеварение. Грудное вскармливание дает все витамины, минералы и питательные вещества, необходимые для детского организма.

Специалистами в области питания среди преимуществ грудного вскармливания сегодня особо выделяются:

возможность новорожденного самостоятельно регулировать объем пищи во время каждого кормления, за счет того, что грудное молоко матери содержит гормоны, контролирующие аппетит, в том количестве, которое необходимо каждому ребенку в текущий момент. Следовательно, между матерью и ребенком возникает двусторонняя связь, в результате которой варьируется необходимая ребенку доза гормона, минимизируется риск перекорма.

дозависимый характер естественного вскармливания и грудного молока, то есть чем дольше младенец находится на грудном вскармливании, тем выше будут защитные свойства этого молока, причем польза от многих из них сохранится на всю жизнь.

- Уникальное свойство грудного молока заключается в способности видоизменяться при каждом кормлении так, чтобы удовлетворить все потребности ребенка и вводить в его организм строго необходимое количество требуемых гормонов, - подчеркнула Елена Конарева

Наравне с этим исследования материнского здоровья показали прямую связь между излишним весом у беременных женщин и кормящих матерей с быстрым набором массы тела у детей. Доказано, что наличие избыточного веса у женщины приводит к ускоренному росту плода еще в период внутриутробного развития. А после рождения ребенка быстрый набор веса связан не только с искусственным вскармливанием, но и с особым составом грудного молока, для которого характерен высокий уровень гормонов, влияющих на развитие избыточной массы тела.

Следовательно, чтобы избежать проблем, связанных со здоровьем ребенка в последующем, каждая женщина, планирующая беременность, должна задуматься о нормализации своего веса еще до зачатия ребенка.

Когда ребенок подрастает, важно, чтобы он видел, что семья ведет здоровый образ жизни и правильно питается, этим родители дают своему ребёнку важные инструменты для здоровой жизни в будущем.

Выбирая здоровую пищу и закуски для всех членов семьи, например, фрукты, сырые овощи, салаты, нарезки, родители прививают детям привычку «здоровых перекусов». Включая в рацион большое количество белков, продукты с низким содержанием жира, злаки, все члены семьи получают необходимые питательные вещества, микроэлементы и витамины, которые поддерживают биохимические процессы, а, значит, и нормальное функционирование организма.

Важно быть последовательными в намерении по внедрению здорового питания. Дети не всегда сразу принимают новый рацион, возможны капризы и отказы, но необходимо проявить терпение. Если продолжать предлагать здоровые блюда, вероятность того, что у ребенка и остальных членов семьи разовьются здоровые привычки питания, максимально высока.