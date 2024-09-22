В онкодиспансере разработали и применяют эффективную систему наблюдения за пациентами, которые нуждаются в особом внимании.

Речь идет о предотвращении случаев потери координации или ориентации в пространстве у пациентов с выраженными неврологическими симптомами. Говоря проще, в диспансере разработали специальную систему наблюдения за пациентами, которые нуждаются в дополнительном внимании – это, как правило, возрастные люди, перенесшие инсульты, те, кто тяжело переносит лечение или испытывает частые головокружения.

Еще на этапе госпитализации в приемном отделении врач выясняет, есть ли у человека вышеупомянутые симптомы, происходили ли с ним раньше внезапные обмороки или случаи дезориентации в пространстве. Если ответы положительные, то на его карточку ставят специальную отметку, выдают на руки памятку и надевают ему на руку красный сигнальный браслет, который следует носить в течение всего периода нахождения в стационаре диспансера. Именно по этому браслету любой медицинский работник учреждения при встрече сразу поймет, что перед ним пациент, требующий особой заботы, и ему может быть нужна помощь – как минимум проводить в палату, если закружилась голова.

Пациентов особой заботы размещают в палатах, расположенных близко к сестринскому посту, чтобы в случае необходимости оперативно прийти на помощь. Медсестры также сопровождают их в профильные кабинеты на процедуры и помогают пользоваться ходунками или тростью, если в этих вспомогательных предметах есть необходимость.