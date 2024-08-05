Врач-гинеколог рассказала о снижении риска заболеть раком молочной железы у женщин, которые даже недолго кормили грудью младенца.

Множество исследований о пользе грудного вскармливания было проведено учеными и врачами. Давно доказано, что этот процесс идет на пользу и матери и ребенку. Один из важнейших аспектов пользы для матери – снижение риска заболеваемости раком молочной железы. Подробнее об этом - врач-гинеколог БСМП №2 Елена Красникова.

— Если женщина кормит ребенка грудью хотя бы недолгое время после его рождения, то риск заболеть раком молочной железы в пременопаузе и постменопаузе у нее снижается на 25 процентов. Грудное вскармливание младенца в течение двух и более лет повышает шансы не заболеть раком молочной железы уже в два раза, — уточнила Красникова.

Риск заболеваемости раком молочной железы у тех женщин, чьи близкие родственники болели РМЖ, повышен. Однако грудное вскармливание повышает шансы уберечься от этого вида онкологии на 59%.

Принять решение о том, будет или не будет она кормить грудью, женщина должна сама. Возможно, на принятие этого решения может повлиять знание следующих фактов.

Грудное вскармливание:

повышает выработку гормона окситоцина, который влияет на ускорение восстановления организма после родов;

повышает устойчивость кормящей женщины к стрессам, снижает возможность послеродовой депрессии;

снижает риск развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Кормить или не кормить ребенка грудью – решение индивидуальное. Для того же, чтобы быть спокойной и уверенной в здоровье своей груди, каждая женщина должна один раз в год проходить необходимый спектр исследований.

— Все женщины после сорока лет должны проходить маммографию в обязательном порядке один раз в год. Это рутинное исследование абсолютно безболезненно, но оно способно выявить новообразования в молочной железе женщины, - отметила врач-гинеколог.

А до 40 лет женщины ежегодно в обязательном порядке должны выполнять УЗИ молочной железы. Выполнить УЗИ органов молочной железы или маммографию пациенты могут по полису ОМС в поликлинике по месту жительства.