Завсектором областного центра общественного здоровья Сергей Белус рассказал, почему надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию.

Заведующий сектором эпидемиологии неинфекционных заболеваний БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», врач-методист Сергей Белус рассказал РИА «Омск-информ», почему надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию.

Убийца мужчин № 1

Злокачественные новообразования наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом из года в год входят в список основных причин смертности населения Российской Федерации. При этом в структуре онкологических заболеваний наиболее распространенным является рак легкого.

Рак легкого – разновидность рака, вызванная неконтролируемым ростом патологических клеток в тканях легких. Это серьезное заболевание, которое может нанести тяжелый урон здоровью и привести к смерти. Рак лёгкого стабильно занимает первое место в структуре онкологических заболеваний и смертности мужского населения в России. Среди мужчин он встречается чаще, чем среди женщин – 16,3 % и 3,8 % соответственно.

Факторы риска развития рака легкого:

наследственность;

курение (в том числе и пассивное);

низкая физическая активность;

хронические респираторные заболевания;

профессиональный и частый контакт с различными химическими веществами (асбест, мышьяк, радон и другие) без надлежащего и правильного использования специальных средств защиты органов дыхания;

неблагоприятная экологическая обстановка (загрязнение воздуха промышленными предприятиями, излишняя загазованность воздуха от автомагистралей и так далее);

некоторые заболевания: туберкулез легких, ВИЧ.

«Тихое» начало заболевания

Несмотря на распространенный миф, что рак – это приговор, онкологические заболевания успешно поддаются лечению на ранних стадиях. По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2022–2023 гг. ранняя выявляемость онкозаболеваний на первой-второй стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный, составляет почти 60 %, а это значит – все больше людей осознанно относятся к своему здоровью.

– Обратите внимание, что на ранних стадиях онкология развивается практически бессимптомно, как говорится «тихо». Поэтому будьте внимательны к сигналам своего организма, а поводом для волнения могут стать следующие проявления: быстрая утомляемость и резкая потеря веса; частый кашель без явных признаков других заболеваний; одышка и частые бронхиты, пневмонии; увеличение регионарных лимфатических узлов, – подчеркнул Сергей Белус.

Здоровье каждого человека зависит по большей части только от него самого: привычек, быта и условий проживания. В частности, сохранить здоровье поможет правильный образ жизни. В первую очередь необходимо исключить из своей жизни основные факторы риска, которые провоцируют развитие различных заболеваний.

Курение – одна из основных причин развития рака легкого, и это неудивительно, табачный дым содержит огромное количество опасных веществ, в том числе и канцерогенов (вещества, которые доказанно провоцируют развитие злокачественных новообразований). Безопасной альтернативы курению не существует. Электронные сигареты, вейпы и кальяны лишь в рекламе менее вредны, чем классические сигареты, а на деле в некоторых из них различных канцерогенных веществ на порядок выше. Оградите себя и своих близких от табачного дыма и никотиновой зависимости.

Регулярная физическая активность, правильное питание и отказ от потребления алкогольных напитков также сыграет немаловажную роль в сохранении вашего здоровья и первичной профилактики рака легкого.

Диспансеризация в помощь

Обнаружить различные заболевания и риски их развития помогут профилактические мероприятия – диспансеризация, в том числе и углубленная, профилактический медицинский осмотр. Комплекс обследований можно пройти по полису ОМС бесплатно. Обследования проводятся в поликлинике по месту прикрепления или в иной медицинской организации по инициативе работодателя и (или) образовательного учреждения.

Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: пройти диспансеризацию можно один раз в три года с 18 до 39 лет включительно, с 40 лет – ежегодно. Профилактический медицинский осмотр доступен для прохождения всеми гражданами ежегодно.

По показаниям врач может назначить второй этап диспансеризации – дополнительные консультации специалистов и исследования. Для выявления рака легких используют лабораторные анализы, рентгенографию, компьютерную томографию.

По результатам обследований врачи определяют группу здоровья и при необходимости составляют план диспансерного наблюдения. Пациентов с функциональными расстройствами, выявленными заболеваниями – не только онкологическими, но и сердечно-сосудистыми, с сахарным диабетом и др. – берут на диспансерный учет. Это позволяет контролировать заболевание в режиме реального времени, корректировать лечение, предупреждать осложнения и обострения.

Своевременная диагностика рака легкого поможет выявить заболевание на ранней стадии, тем самым сохранить здоровье и жизнь. А если следовать несложным профилактическим принципам, риск заболевания данной патологией практически равен нулю.