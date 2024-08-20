Специалисты Клинического онкологического диспансера предупреждают об опасных веществах, взаимодействие с которыми может привести к раку, а также о «предраковых» состояниях.

Мировая статистика сообщает, что 9 из 10 смертей от рака легких вызвано курением табака, причем риск напрямую зависит от количества выкуриваемых сигарет. Кроме этой вредной привычки на развитие злокачественных заболеваний бронхолегочной системы могут оказывать влияние и различные факторы профессиональной вредности. Их роль зачастую бывает недооценена, так как часто они сочетаются с табакокурением.

Известно о целом ряде веществ, взаимодействие с которыми можно рассматривать как факторы, усиливающие риск возникновения рака легких.

Асбест – риск заболеть онкологией в 4-5 раз выше, чем у тех, кто не подвергается вредному воздействию материала. У курильщика, который контактирует с асбестом, риск и вовсе повышается больше чем в 50 раз по сравнению с некурящим. Контактируют с асбестом рабочие следующих профессий: плотники судовой верфи, электрики, работники типографии, текстильной промышленности.

Никель – рак возникает чаще у рабочих по добыче, очистке, обжигу никеля.

Хром – риску подвергаются работающие с хромированием, дублением и сварщики, применяющие электроды с хромированным защитным покрытием.

Мышьяк – оказывает профессиональное воздействие на шахтеров, литейщиков руды, рабочих на производстве пестицидов. У них, как правило, повышается риск развития аденокарциномы.

Эфиры хлорметила – эти вещества широко используются на различных этапах синтеза органических веществ.

Углеводороды – их воздействие является частой причиной развития рака у рабочих химических заводов, печатников, кровельщиков, рабочих коксовых печей, мастеров, работающих с дегтем.

Риск развития рака легких увеличивается также при различных излучениях: внешнее облучение достоверно увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний, в том числе и рака легкого; вдыхание радиоактивных материалов увеличивает риск возникновения онкопатологий у шахтеров, работающих на добыче урановых руд (чаще возникает мелкоклеточный вариант рака легких).

Сбор подробного профессионального анамнеза помогает врачу более точно установить причины возникновения этого коварного недуга. Стоит отметить, что профессии, условия труда в которых считаются вредными, встречаются в общей массе достаточно редко. Как правило, на таких предприятиях и производствах особое внимание уделяется технике безопасности на рабочем месте и мероприятиям, позволяющим минимизировать вред для организма.

Также существуют заболевания, которые считаются предвестниками возникновения онкологических процессов в легких.

К «предраковым» заболеваниям относят:

хронический бронхит;

пневмосклероз;

хронические нагноительные процессы в легких;

некоторые формы хронического туберкулеза;

аденомы бронхов;

кисты, поликистоз;

доброкачественные опухоли легких.

Наличие этих заболеваний в течение длительного времени (15–20 лет) приводит к постепенным морфологическим изменениям слизистой оболочки бронхиального дерева. Лица старше 45 лет, страдающие хроническими легочными заболеваниями, особенно курильщики со стажем более 20 лет, а также те, кто имеет контакт с канцерогенами на производстве, составляют группу повышенного риска возникновения рака легких и требуют особого внимания при обследовании.