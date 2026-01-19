Стало известно, когда в Омске построят новый корпус онкодиспансера

Работы начнут после получения необходимых средств из федерального бюджета.

Фото: yandex.ru/maps

Министерство строительства и архитектуры Омской области планирует вложить 674,7 млн рублей в строительство нового лечебного корпуса Омского онкологического диспансера, расположенного на улице Завертяева, 9, к. 1, сообщается на сайте госзакупок.

Также ведомством заложены расходы в размере 77,2 млн рублей на подключение нового здания к необходимым инженерным сетям.

Как пояснили «Омск-информу» в минстрое региона, проект прошел государственную экспертизу еще в декабре 2022 года, однако его реализацию начнут только в 2028–2030 годах.

– Проект здания медицинского учреждения получил положительное заключение госэкспертизы еще в 2022 году. А реализация проекта будет возможна в 2028–2030 году, – рассказали в министерстве.

Также в минстрое отметили, что строительство нового корпуса онкодиспансера будет возможно только при условии получения средств из федерального бюджета по программе «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

В новом корпусе на 120 коек также планируется разместить поликлинику, рассчитанную на прием 900 пациентов в сутки, и блоки для химиотерапии и паллиативной помощи пациентам.

Отметим, что в 2024 году стоимость нового корпуса оценивалась в 3,4 млрд рублей. Проект поддержали Совет Федерации и Минздрав России.