Омск-Информ
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·Общество

Власти Омской области будут добиваться выделения федеральных денег на строительство.

Сегодня, 7 октября, в Совете Федерации России прошли парламентские слушания по проекту федерального бюджета на следующие три года. Во время мероприятия губернатор Омской области Виталий Хоценко поднял вопрос модернизации системы оказания окнологической помощи в регионе.

Омской области нужен новый лечебный корпус с поликлиникой стоимостью 3,8 млн рублей. Проект строительства поддержали Совет Федерации и Минздрав России. Омские власти будут добиваться федеральных инвестиций на постройку корпуса.

·Общество

Власти Омской области будут добиваться выделения федеральных денег на строительство.

Сегодня, 7 октября, в Совете Федерации России прошли парламентские слушания по проекту федерального бюджета на следующие три года. Во время мероприятия губернатор Омской области Виталий Хоценко поднял вопрос модернизации системы оказания окнологической помощи в регионе.

Омской области нужен новый лечебный корпус с поликлиникой стоимостью 3,8 млн рублей. Проект строительства поддержали Совет Федерации и Минздрав России. Омские власти будут добиваться федеральных инвестиций на постройку корпуса.