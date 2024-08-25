Если пациент в молодом возрасте не курит и у него обнаружен рак легких – тут может сыграть свою роль наследственный фактор.

Врач-онколог отделения хирургических методов лечения торакальной онкологии Александр Козлов рассказал РИА «Омск-информ», передается ли рак легкого по наследству, а также объяснил, как понять, есть ли факторы риска развития рака легкого в семье?

Такой вопрос актуален в связи с тем, что предрасположенность к некоторым видам злокачественных опухолей может быть семейной, то есть встречаться у нескольких членов семьи разных поколений. По официальной статистике, только около 8 % случаев рака легких связаны с генетической предрасположенностью.

– Здесь надо уточнить, что человек может унаследовать именно склонность к развитию рака легких, а не само заболевание, – рассказывает врач-онколог отделения хирургических методов лечения торакальной онкологии Александр Козлов. – То есть в некоторых случаях наличие этого заболевания у нескольких членов семьи повышает риск развития онкологических процессов в бронхо-легочной системе у представителей последующих поколений. При этом далеко не у всех людей, наследующих мутации в генах, может развиться рак легких.

Все же ученые и медики сходятся во мнении, что мутационные изменения в легких, приводящие к онкопатологии, чаще всего возникают в течение жизни и носят внешний характер, как, например, факторы среды или курение. Кроме того, изменения генов могут происходить внутри клетки случайно, без очевидной внешней причины. Организм некоторых людей наследует слабую способность расщеплять некоторые химические вещества и выводить их из организма, например, те, что содержатся в сигаретах и могут спровоцировать образование злокачественных опухолей.

С большой долей вероятности именно генетическим фактором рак легких будет обусловлен у молодых пациентов, так как обычно это заболевание характерно для людей в возрасте от 50 лет, имеющих большой стаж курения. Если пациент не курит и у него обнаружен рак легких – тут тоже может сыграть свою роль генетика. К генетической мутационной природе может относиться и рак легких у молодых некурящих женщин.

Так как же понять, есть ли факторы риска развития рака легкого в семье? Если у близких родственников человека (родителей, брата или сестры) имеется рак легких, то он в 1,5 раза больше рискует тоже заболеть этим заболеванием, чем другие люди без семейного анамнеза. Это касается как курящих, так и некурящих. Однако это вовсе не означает, что рано или поздно запустится онкологических процесс и появится опухоль.

В случае наличия у родных данного заболевания человек может обратиться к онкологу, который назначит необходимые исследования. С учетом их результатов врач сможет сформировать рекомендации о корректировке факторов риска (отказ от курения, улучшение условий труда, выполнение дыхательной гимнастики и др.).

Также наличие рака легких в семейном анамнезе должно стать поводом для повышенного внимания к любым симптомам нетипичного течения бронхо-легочных заболеваний.