Омск-Информ
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·Общество

Во время грудного вскармливания многих мам смущают ограничения, которые нужно соблюдать, в том числе пищевые, а также на физическую активность.

 

Врач-педиатр Большереченской ЦРБ Оксана Ябрукова рассказала, как определить, какую еду и напитки можно кормящей маме и какие физические нагрузки могут оказаться чрезмерными.

– На самом деле кормящей маме можно есть все, что полезно для ребенка, не вызывает у него проблем с пищеварением и аллергии. Проверить реакцию ребенка легко. Для этого можно съесть небольшое количество нового продукта и проследить реакцию.  При ее отсутствии увеличить количество пищи. Так постепенно можно вводить в рацион кормящей матери новые продукты, если они не вызывают негативной реакции у малыша, – рассказала Ябрукова.

К примеру, многих интересует, когда после родов можно снова пить кофе. Продукты с содержанием кофеина (чай, кофе) кормящим матерям можно, но в умеренных количествах – например, не более двух чашек кофе в день. 

Физические нагрузки также допустимы, но необходимо следить за частотой сердечных сокращений и регулировать их интенсивность.

Оксана Яблукова уточнила, что допустимая частота сердечных сокращений для женщин рассчитывается по формуле: 226 минус возраст. Кормящим женщинам показаны умеренные аэробные физические нагрузки – не более 70 % от максимальной частоты сердечных сокращений. Разумеется, для женщины, которая не занималась до этого физкультурой и спортом, такие нагрузки могут быть опасными. Поэтому начинать тренировки лучше постепенно, с низкой (20–30 %) либо умеренной (30–40 %) от максимальной частоты сердечных сокращений. Важно помнить также, что при занятиях спортом теряется много жидкости, поэтому воды нужно пить больше, чтобы избежать обезвоживания.

·Общество

Во время грудного вскармливания многих мам смущают ограничения, которые нужно соблюдать, в том числе пищевые, а также на физическую активность.

 

Врач-педиатр Большереченской ЦРБ Оксана Ябрукова рассказала, как определить, какую еду и напитки можно кормящей маме и какие физические нагрузки могут оказаться чрезмерными.

– На самом деле кормящей маме можно есть все, что полезно для ребенка, не вызывает у него проблем с пищеварением и аллергии. Проверить реакцию ребенка легко. Для этого можно съесть небольшое количество нового продукта и проследить реакцию.  При ее отсутствии увеличить количество пищи. Так постепенно можно вводить в рацион кормящей матери новые продукты, если они не вызывают негативной реакции у малыша, – рассказала Ябрукова.

К примеру, многих интересует, когда после родов можно снова пить кофе. Продукты с содержанием кофеина (чай, кофе) кормящим матерям можно, но в умеренных количествах – например, не более двух чашек кофе в день. 

Физические нагрузки также допустимы, но необходимо следить за частотой сердечных сокращений и регулировать их интенсивность.

Оксана Яблукова уточнила, что допустимая частота сердечных сокращений для женщин рассчитывается по формуле: 226 минус возраст. Кормящим женщинам показаны умеренные аэробные физические нагрузки – не более 70 % от максимальной частоты сердечных сокращений. Разумеется, для женщины, которая не занималась до этого физкультурой и спортом, такие нагрузки могут быть опасными. Поэтому начинать тренировки лучше постепенно, с низкой (20–30 %) либо умеренной (30–40 %) от максимальной частоты сердечных сокращений. Важно помнить также, что при занятиях спортом теряется много жидкости, поэтому воды нужно пить больше, чтобы избежать обезвоживания.