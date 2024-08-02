Во время грудного вскармливания многих мам смущают ограничения, которые нужно соблюдать, в том числе пищевые, а также на физическую активность.

Врач-педиатр Большереченской ЦРБ Оксана Ябрукова рассказала, как определить, какую еду и напитки можно кормящей маме и какие физические нагрузки могут оказаться чрезмерными.

– На самом деле кормящей маме можно есть все, что полезно для ребенка, не вызывает у него проблем с пищеварением и аллергии. Проверить реакцию ребенка легко. Для этого можно съесть небольшое количество нового продукта и проследить реакцию. При ее отсутствии увеличить количество пищи. Так постепенно можно вводить в рацион кормящей матери новые продукты, если они не вызывают негативной реакции у малыша, – рассказала Ябрукова.

К примеру, многих интересует, когда после родов можно снова пить кофе. Продукты с содержанием кофеина (чай, кофе) кормящим матерям можно, но в умеренных количествах – например, не более двух чашек кофе в день.

Физические нагрузки также допустимы, но необходимо следить за частотой сердечных сокращений и регулировать их интенсивность.

Оксана Яблукова уточнила, что допустимая частота сердечных сокращений для женщин рассчитывается по формуле: 226 минус возраст. Кормящим женщинам показаны умеренные аэробные физические нагрузки – не более 70 % от максимальной частоты сердечных сокращений. Разумеется, для женщины, которая не занималась до этого физкультурой и спортом, такие нагрузки могут быть опасными. Поэтому начинать тренировки лучше постепенно, с низкой (20–30 %) либо умеренной (30–40 %) от максимальной частоты сердечных сокращений. Важно помнить также, что при занятиях спортом теряется много жидкости, поэтому воды нужно пить больше, чтобы избежать обезвоживания.