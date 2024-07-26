Индекс активности субъектов МСП в июне составил 57,6 пункта: несмотря на небольшое снижение, аналитика указывает на его здоровое состояние.

Несмотря на рост продаж, малый и средний бизнес (МСП) по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, препятствующими его развитию. Индекс RSBI*, разработанный ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research на основе опроса 1,8 тысячи компаний, отражает динамику делового климата в России.

В июне 2024 года индекс снизился до 57,6 пункта после 58,1 пункта в мае, что говорит о сохранении высоких оценок делового климата, наблюдающихся с марта 2024 года. Однако важно отметить, что в отличие от последних двух лет, эти высокие оценки основаны не на эмоциональных ожиданиях, а на фактических показателях бизнеса.

Так, компонента продаж остается в зоне умеренного роста с февраля благодаря устойчивости спроса: о росте выручки в июне сообщили 24 % МСП (максимум с октября 2021 года). О снижении сбыта сообщил только 31 % МСП (вблизи минимума). Ожидания второй месяц подряд снижаются: в июне 34 % опрошенных (минус 3п.п.) ждут роста продаж, 18 % (плюс 1п.п.) их снижения.

– Малый и средний бизнес открыл летний сезон сохранением высоких показателей предпринимательской активности. С начала года бизнес отмечает улучшение ситуации с продажами, что является следствием роста экономики. Это мотивирует компании искать пути расширения бизнеса, в том числе за счет новых сотрудников. Однако в условиях дефицита кадров и дорожающего труда МСБ пока не удается в полной мере реализовать планы по найму, что отчасти связано с повышением конкуренции за кандидатов с крупным бизнесом, – отметил старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.

В июне нанимать новых сотрудников хотели 37 % МСП. Это на 4 п.п. больше, чем в мае, и максимум за все время наблюдений. В реальности на рынке текучка: в июне рекордная доля – 19 % МСП –расширили штат, 18 % сократили, в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными компаниями. Трудности найма ограничивают инвестиции предпринимателей: в июне бизнес расширяли 26 % опрошенных против 27 % в мае, о планах увеличить вложения сообщили 33 % против 36 % в мае. И это минимум с февраля.

Анализ показывает, что на инвестпланы влияют и перспективы повышения ставки ЦБ: в июне снизился уровень удовлетворенного спроса МСП на кредиты (их получили 15 % против 17 % в мае) и уверенность бизнеса в одобрении новых займов, хотя доля отказов не меняется – 7 %.

В то же время ЦБ пока не фиксирует замедления кредитования МСП: по сравнению с апрелем в мае оно выросло сразу на 23 %, до 2 трлн руб. В апреле темпы роста были заметно ниже – 4,4 %, рост с 1,5 трлн до 1,6 трлн руб. При этом в мае число кредитов выросло незначительно – на 0,7 %, до 309,4 тыс., так что средний размер кредита МСП подскочил с 5,2 млн до 6,3 млн руб.

Подробнее здесь .

*Индекс RSBI измеряет деловую активность малого и среднего бизнеса России. Исследование проводят совместно ПСБ, общероссийская общественная организация «Опора России» и MAGRAM MR.