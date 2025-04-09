На Международном форуме устойчивого развития ШОС расскажут о стратегии развития региона.

16 апреля в Омске пройдет Международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Форум объединит представителей шести стран: Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Китайской Народной Республики, Республики Индия и России. Вместе они обсудят ключевые аспекты перехода к устойчивой и низкоуглеродной экономике на пространстве ШОС.

Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, форум – это площадка для обмена опытом и обсуждения лучших и передовых практик зеленого развития, реализации национальных проектов, роли бизнеса в территориальном развитии, ESG-рейтингования.

Омская область представит Стратегию достижения целей устойчивого развития в регионе, по словам губернатора Виталия Хоценко, это уникальный документ, где впервые в стране прописаны конкретные действия по каждой цели, установленной Генеральной Ассамблеей ООН.

Кроме того, в Омске – молодежной столице России – в рамках форума ШОС будет организована интерактивная сессия для молодежи. Обсуждению нацпроектов посвятят отдельную сессию, на которой будут рассказывать о политике регионов в области климатической адаптации и декарбонизации экономики.

Пленарка «ШОС-2030: путь к устойчивому развитию» завершит работу форума, в рамках заседания планируется создать Национального ESG-рейтинга регионов, систематизации данных о прогрессе в достижении ЦУР, а также повышения эффективности использования национальных проектов.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.