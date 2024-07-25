В эту субботу на плацу состоятся юбилейные торжества в честь 105-й годовщины создания Омского высшего дважды Краснознаменного общевойскового училища им. М. В. Фрунзе.

Известный омский краевед Игорь Коновалов анонсировал мероприятие на плацу старого кадетского корпуса на улице Ленина. В субботу, 27 июля, в 10 часов там начнутся юбилейные торжества в честь 105-й годовщины создания Омского высшего дважды Краснознаменного общевойскового училища им. М. В. Фрунзе.

Как отмечает Коновалов, это может оказаться последним построением офицеров на плацу «кадетки».

– Нам много врали, что никакая «ягода» не зайдет на эту территорию. Но нам известно, что «Брусника» не отступилась от этой территории. Они любой ценой пытаются залезть в кадетский корпус. Может быть, это последнее построение выпускников на плацу. К следующему юбилею плаца уже не будет, а будет стройплощадка «Брусники», которой наплевать, что с этого плаца в годы войны уходили дивизии на фронт, – цитирует Коновалов портал «БК55».

Он призвал выпускников подписать обращение в защиту кадетского корпуса и принять участие в записи видеообращения к Верховному главнокомандующему о возрождении учебного заведения.