Мужчина избегал судебных приставов, но его автомобиль остановили во время рейда.

Сегодня, 24 июля, в Омске прошел рейд, во время которого сотрудники ГИБДД и судебные приставы ловили должников на тюкалинской развилке в районе Ленинградского моста. Во время мероприятия госавтоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ.

За рулем машины находился мужчина, который рассказал, что недавно купил авто, но не успел его переоформить на себя. Выяснилось, что омич имел задолженность в размере 1,5 млн рублей по договору займа.

Долгое время водитель ничего не оплачивал, нигде не работал и избегал судебных приставов. Поэтому пристав-исполнитель арестовал автомобиль, который в дальнейшем реализовали в счет погашения задолженности. Всего за время рейда проверку прошли несколько десятков омских водителей.