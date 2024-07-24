Омск-Информ
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·Общество

Эдуард Семенов проходит процедуру восстановления.

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, который посадил самолет Аirbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, собирается вернуться к полетам, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». В авиакомпании сообщили, что сейчас пилот занимается восстановлением. Для него разработали и утвердили план наземной и тренажерной подготовки, а также прохождение психолога.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что не препятствуют восстановлению Эдуарда Семенова. Но в авиакомпании считают, что это длительный процесс, и Семенов должен показать соответствующий уровень подготовки, чтобы вернуться к летной работе.

По словам его супруги, муж еще весной прошел врачебно-летную экспертную комиссию, он каждый день ездит в авиакомпанию. Ранее он подрабатывал таксистом, но сейчас перестал.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда самолет «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. Лайнер не смог сесть в омском аэропорту и отправился в Новосибирск, но до него не смог долететь из-за нехватки топлива. Пилоты посадили борт на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир. Было возбуждено уголовное дело.

·Общество

Эдуард Семенов проходит процедуру восстановления.

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, который посадил самолет Аirbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, собирается вернуться к полетам, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». В авиакомпании сообщили, что сейчас пилот занимается восстановлением. Для него разработали и утвердили план наземной и тренажерной подготовки, а также прохождение психолога.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что не препятствуют восстановлению Эдуарда Семенова. Но в авиакомпании считают, что это длительный процесс, и Семенов должен показать соответствующий уровень подготовки, чтобы вернуться к летной работе.

По словам его супруги, муж еще весной прошел врачебно-летную экспертную комиссию, он каждый день ездит в авиакомпанию. Ранее он подрабатывал таксистом, но сейчас перестал.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда самолет «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. Лайнер не смог сесть в омском аэропорту и отправился в Новосибирск, но до него не смог долететь из-за нехватки топлива. Пилоты посадили борт на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир. Было возбуждено уголовное дело.