Эдуард Семенов проходит процедуру восстановления.

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, который посадил самолет Аirbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, собирается вернуться к полетам, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». В авиакомпании сообщили, что сейчас пилот занимается восстановлением. Для него разработали и утвердили план наземной и тренажерной подготовки, а также прохождение психолога.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что не препятствуют восстановлению Эдуарда Семенова. Но в авиакомпании считают, что это длительный процесс, и Семенов должен показать соответствующий уровень подготовки, чтобы вернуться к летной работе.

По словам его супруги, муж еще весной прошел врачебно-летную экспертную комиссию, он каждый день ездит в авиакомпанию. Ранее он подрабатывал таксистом, но сейчас перестал.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда самолет «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. Лайнер не смог сесть в омском аэропорту и отправился в Новосибирск, но до него не смог долететь из-за нехватки топлива. Пилоты посадили борт на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир. Было возбуждено уголовное дело.