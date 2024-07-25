В день 308-летия Омска на набережной между Тобольскими воротами и Денежной кладовой будет работать большая площадка известного бренда Группы «ПРОДО».

Бренд «Омский бекон» родом из Сибири. А коренные сибиряки все делают искренне и от всей души – работают, общаются, отдыхают и празднуют.

Каждый год известный всем бренд Группы «ПРОДО» становится частью торжеств, посвященных основанию Омска. И в этом году всех жителей нашего прекрасного сибирского города ожидают яркие впечатления и вкусные угощения от любимого бренда.

В день 308-летия Омска на набережной между Тобольскими воротами и Денежной кладовой развернется большая площадка от «Омского бекона». Целый день здесь будут проводиться захватывающие интерактивы и выступления различных творческих коллективов. Все гости праздничной площадки смогут получить крутые подарки от бренда за участие в конкурсах.

На сцене выступят популярные диджеи и кавер-группы. Завершит вечер потрясающий подарок от «Омского бекона» – концерт популярной группы «5УТРА» (6+).

Конечно же, гостям площадки обеспечены и гастрономические удовольствия. В гастрозоне пройдут мастер-классы от высокопрофессиональных омских шеф-поваров. Они поделятся интересными лайфхаками, как быстро и изысканно готовить ресторанные блюда из продукции «Омского бекона» у себя дома. Для любителей фирменных хот-догов весь день будет работать фудтрак бренда.

В Сибири любят продукцию «Омского бекона» не только за отличный вкус. Этот бренд и жителей этих мест объединяют общие ценности, настрой и характер. Характер, которому чуждо уныние. «Омский бекон» наполняет будни и праздники своих земляков позитивом и особой энергией, помогающей вершить великие дела и широко отдыхать в любую погоду.

Присоединяйтесь к празднику, чтобы почувствовать истинный дух Сибири. Гости смогут обменяться позитивом, энергией и хорошим настроением. Праздник для всех, праздник для каждого!

АО «Омский Бекон», ИНН 5515000025. Реклама