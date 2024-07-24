Команды студентов, школьников и педагогов разрабатывали мини-курс по математике или информатике, создавали 3D-макеты узнаваемых мест Омска.

В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского завершила работу «Большая математическая мастерская» (БММ). Это проект, организованный при поддержке Математического центра в Академгородке. Организатор БММ в Омске – Омский филиал Института математики СО РАН. Площадка для всех мероприятий проекта – ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Итогом двухнедельной интенсивной работы стала защита проектов. Полученные результаты команды студентов, школьников и педагогов представили экспертной комиссии. В качестве экспертов выступили заказчики проектов, а также приглашенные специалисты.

В рамках мастерской команды вместе с кураторами работали над математическими, технологическими, исследовательскими и методологическими проектами, которые поступили в качестве задач от заказчиков – представителей научных, образовательных организаций или предприятий.

Факультет цифровых технологий и кибербезопасности ОмГУ – активный участник Большой математической мастерской. Профориентационная школа ФЦТК «Малый матфак» и декан факультета Александр Кабанов выступили в роли заказчика, предложив две задачи: «Разработка мини-курса по математике или информатике для школьников» и «Прикладная математика и программирование на примере объектов г. Омска».

Разработкой мини-курса занимались студенты, имеющие опыт работы на «Малом матфаке» в качестве ассистентов или преподавателей.

– Нам удалось качественно обновить программу по информатике для 3–4 классов, разработать комплекты новых заданий, подготовить рабочую тетрадь, которую сможем применять на занятиях уже в 2024–2025 учебном году, – рассказала куратор проекта, руководитель направления «Математика» профориентационной школы «Малый матфак» ФЦТК Евгения Ушакова.

Под руководством доцента кафедры фундаментальной и прикладной математики, руководителя направления «Информатика» ПШ «Малый матфак» Юлии Захаровой команда школьников работала над уникальным проектом по созданию 3D-макета города Омска. Здесь было представлено два направления «Омск – достопримечательности» и «Омск – люди». Для решения задачи ребята использовали не только бумажный макет, но и программирование на языке Python.

Студенты и преподаватели факультета цифровых технологий и кибербезопасности в рамках БММ не только занимались решением задач, поставленных заказчиками, но и работали в качестве кураторов проектов.

– Большая математическая мастерская – это крутое место для начинающих разработчиков, – поделился впечатлениями один из кураторов проекта «Искусственный интеллект – Шахматный тренажер», студент третьего курса ФЦТК, преподаватель дисциплины «Шахматы» ПШ «Малый матфак» Владимир Петров. – Здесь есть возможность проявить себя в работе над большим проектом в составе серьезной команды и с крупным заказчиком. Задача моей команды состояла в том, чтобы разработать шахматный тренажер на основе искусственного интеллекта. Это была очень интересная и полезная работа.

Евгения Ушакова подвела итоги и отметила, что ребята, прошедшие мастерскую, получили колоссальный опыт по методической работе с учебными курсами, по разработке учебных задач, по апробации и оценке качества материалов. Для них это очень важно, поскольку они уже либо работают преподавателями в школе «Малый матфак», либо планируют перейти со ступени ассистентов на ступень преподавателей в следующем учебном году.

Представленные на защите проекты получили высокие оценки экспертов. Заказчики пригласили авторов наиболее удачных разработок на свои площадки для дальнейшего развития и коммерциализации созданных проектов, а также для стажировки.