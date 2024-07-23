Следственная группа работала в парке Победы, где в последний раз видели 15-летнюю москвичку.

Житель Москвы Сергей Алешкин в эксклюзивном комментарии РИА «Омск-информ» сообщил новые подробности исчезновения своей 15-летней дочери Евангелины, пропавшей днем 22 июля на территории парка Победы.

Семья Алешкиных из столицы приехала в Омск навестить родственников жены – дядю и пожилую бабушку, которой больше 80 лет. Супруги привезли с собой трех дочерей – 15, 12 и 7 лет. В Омске девочки, по словам отца, впервые. Чтобы не мешать родне, многодетная семья остановилась в гостинице «Ника» рядом с парком Победы. Куда могла уйти старшая дочь, у которой в городе нет ни одного знакомого, Сергей Алешкин не знает.

– Мы не знаем, куда пропала дочь. Она не знает Омска и адресов родственников, которых увидела первый раз. Ева находится в беде, – говорит отец пропавшей. – Она бы никогда сама не отключила телефон (на момент ухода девочки в нем было 65% заряда – РИА «Омск-информ»). Если бы у нее была хоть малейшая возможность, то она бы связалась с кем-нибудь из близких или друзей. Ей сейчас требуется помощь. Каждая секунда на счету.

Почти весь день 23 июля Сергей провел в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело по факту пропажи его дочери.

– Во вторник я почти целый день давал показания в Следственном комитете. Надеюсь, это в итоге расширит и ускорит поиск, – отметил отец девочки.

Ее мать в понедельник улетела в Москву с младшими дочерями и в среду, 24 июля, должна вернуться в Омск, чтобы вместе с мужем продолжить поиски Евангелины.

– Попробуем обойти те места, где еще не были поисковики, либо помочь просмотреть камеры наблюдений, – рассказал о планах Сергей Алешкин.

Как удалось выяснить, мужчина работает в страховой компании «СОГАЗ» руководителем Data Science (исследование данных). Является известным в отрасли специалистом по информационным технологиям. Через несколько дней ему исполнится 45 лет.