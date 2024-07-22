Омск-Информ
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·Общество

Новый сорт создали на основе шалфея испанского.

Ученые ОмГАУ вывели новый сорт семян чиа, которому дали название «Сибирский изумруд». Его создали на основе шалфея испанского, сообщает «Суперомск».

Выведением нового сорта занимались заслуженный доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Нина Казыдуб и ассистент с той же кафедры Роман Чернов.

Работа над проектом началась еще в 2017 году. Выведенный сорт отправили в Ивановскую область. Семена посеяли, теперь ученые ждут результатов и претендуют на патент.

·Общество

Новый сорт создали на основе шалфея испанского.

Ученые ОмГАУ вывели новый сорт семян чиа, которому дали название «Сибирский изумруд». Его создали на основе шалфея испанского, сообщает «Суперомск».

Выведением нового сорта занимались заслуженный доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Нина Казыдуб и ассистент с той же кафедры Роман Чернов.

Работа над проектом началась еще в 2017 году. Выведенный сорт отправили в Ивановскую область. Семена посеяли, теперь ученые ждут результатов и претендуют на патент.