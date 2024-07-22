Поисковики отправились искать пропавшего пожилого мужчину.

Сегодня, 22 июля, в паблике омских поисковиков «Лиза Алерт» появилась информация о поиске 77-летнего Пичугина Валерия Григорьевича. Сообщается, что пенсионер вышел сегодня из дома, расположенного в Омске, и пропал.

Рост пожилого мужчины составляет 170 см, у него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в футболку, серые брюки и черные ботинки.

Сообщить информацию о пропавшем нужно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.