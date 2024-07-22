Организаторы поединка между лучшими российскими хоккеистам, выступающими в КХЛ и НХЛ, рассматривают Омск как место проведения следующего матча.

В минувшую субботу, 20 июля, на «Арене ЦСКА» в Москве прошел хоккейный «Матч года» – выставочный поединок между лучшими российскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Матч собирал на трибунах более 12 тыс. болельщиков и, как говорят в таких случаях, зашел публике.

Теперь организаторы намерены идти дальше и провести следующий «Матч года» в регионах. Среди городов, где он может пройти, рассматривается в том числе Омск.

– Хотелось бы сделать этот матч традиционным. Ажиотаж большой, люди хотят видеть русских игроков вместе. Если говорить о городах, то там должны быть большие арены. Было бы не очень приехать в город с трехтысячным стадионом в таком составе. В Нижнем Новгороде, вот, построят арену. Через год будем рассматривать города, где можно будет принять фанатов, чтобы ребятам было удобно лететь. Рассматриваются Омск, Новосибирск, Хабаровск и Владивосток, – сообщил один из организаторов «Матча года», защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, выступавший в составе команды звезд КХЛ, предложил организаторам Омск.

– Я говорил ребятам, что нужно организовать такой матч в Омске. Но они правильно сделали, начав с Москвы. Я думаю, что на такую игру в Омске билеты разлетелись бы за час, – заявил Шарипзянов.

Добавим, что первый «Матч года» завершился вничью 8:8. Средства, вырученные от организации звездного поединка (10 млн рублей), пойдут на благотворительность.