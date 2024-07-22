Новую схему размещения хотят создать к концу года.

В минувшую пятницу, 19 июля 2024 года, Минприроды Омской области объявило аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы размещения охотничьих угодий. За 10,4 млн рублей власти хотят обеспечить рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов.

Заявки принимаются до 8 августа. Выбрать победителя планируется 9 августа.

По данным Госзакупок, к 9 декабря подрядчику предстоит дать характеристику размещения охотничьих угодий, описать их состояние с указанием антропогенных (связанных с человеческой деятельностью) факторов, отражающихся на этом состоянии. Планируется также отразить в таблицах динамику численности 85 животных и птиц за 10 последних лет. Подрядчик пересчитает в том числе кабанов, волков, бурых медведей, лосей, косуль, зайцев, рябчика и др.

По итогам этой работы власти хотят внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости.