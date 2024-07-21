Омск-Информ
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·Авто

О получении 50 единиц техники рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении Омской области новых школьных автобусов. Речь идет о 50 машинах, это максимально возможное число. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

– Большинство направим в районные школы. Важно, чтобы детки комфортно, а самое главное, безопасно могли добираться на занятия. Обновление школьного автопарка ведется в рамках поручения президента России, – подчеркнул Хоценко.

Губернатор поблагодарил правительство страны.

·Авто

О получении 50 единиц техники рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении Омской области новых школьных автобусов. Речь идет о 50 машинах, это максимально возможное число. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

– Большинство направим в районные школы. Важно, чтобы детки комфортно, а самое главное, безопасно могли добираться на занятия. Обновление школьного автопарка ведется в рамках поручения президента России, – подчеркнул Хоценко.

Губернатор поблагодарил правительство страны.