Снимки свежих выбоин появились в соцсетях.

В одном из омских пабликов появились снимки со следами разрушения на поверхности открытого после реконструкции 12 июня Ленинградского моста.

Как уточнил анонимный автор поста, тротуар на правобережном подъеме в сторону улицы Ленина начал проваливаться. Свои слова очевидец дополнил свежими снимками выбоин на объекте. У подписчиков это вызвало самые разные эмоции, от удивления до возмущения от происходящего.

Недавно свидетели засняли, как после ливней с грунтового откоса моста со стороны съезда с улицы Ленина на Иртышскую набережную частично осыпался грунт, обнажив стальные конструкции. Кроме того, через неделю после открытия на мосту погасла подсветка, ее пришлось восстанавливать.

Ремонтные работы на объекте выполняла компания «СтройТраст» Армана Акопяна. РИА «Омск-информ» запросил комментарий в городской администрации.