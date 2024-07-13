Омск-Информ
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·Происшествия

Грунт смыло с насыпи моста на участке у улицы Ленина. Скорее всего, это произошло из-за недавнего ливня.

С Ленинградского моста в Омске начал осыпаться грунт. Как сообщает «СуперОмск», с грунтового откоса со стороны съезда с улицы Ленина на Иртышскую набережную частично осыпался грунт, обнажив стальные конструкции.

Не исключено, что это следствие ливня, прошедшего в Омске позавчера.

Напомним, Ленинградский мост после ремонта торжественно открыли 12 июня.

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·Происшествия

Грунт смыло с насыпи моста на участке у улицы Ленина. Скорее всего, это произошло из-за недавнего ливня.

С Ленинградского моста в Омске начал осыпаться грунт. Как сообщает «СуперОмск», с грунтового откоса со стороны съезда с улицы Ленина на Иртышскую набережную частично осыпался грунт, обнажив стальные конструкции.

Не исключено, что это следствие ливня, прошедшего в Омске позавчера.

Напомним, Ленинградский мост после ремонта торжественно открыли 12 июня.

1628