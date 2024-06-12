Губернатор и мэр сели в грузовики, чтобы протестировать дорогу. А после этого осмотрели пешеходную часть сооружения.

Губернатор и мэр сели в грузовики, чтобы протестировать дорогу. А после этого осмотрели пешеходную часть сооружения.

Сегодня, 12 июня, в Омске после ремонта торжественно открыли Ленинградский мост. На мероприятии собрались первые лица города и региона, а также обычные омичи. Открылся праздник подписанием концессионного соглашения между губернатором Виталием Хоценко и главой компании «СтройТраст» Арманом Акопяном о строительстве платного моста через Омь. Этот подрядчик выполнял ремонт Ленинградского моста. И качественная реконструкция сооружения была обязательным условием для подписания концессионного соглашения о строительстве нового объекта.

Губернатор Виталий Хоценко анонсировал ремонт уже существующего моста у Телецентра и возведение новых сооружений.

– Это первый капитальный ремонт Ленинградского моста. 65 лет он прослужил верой и правдой, однако давно нуждался в реконструкции. Отрадно, что мы после легендарного «Мостовика» восстанавливаем наши компетенции по ремонту мостовых сооружений. Этот объект станет первой ласточкой, – сказал Хоценко. – И в этом году станем ремонтировать в течение двух лет мост у Телецентра и начнем строить платный мост через Омь. Возведение сооружения начнем по новой технологии. Проезд по мосту через Омь будет бесплатным для пожарных машин и скорой помощи, для общественного транспорта. Также продолжим работу по строительству Северного обхода, построим новые мосты через Омь и Иртыш. Все объекты обязательно снабдим подсветкой.

В свою очередь, мэр Омска Сергей Шелест выразил надежду, что отремонтированный объект прослужит максимально долго.

– Омичи несколько месяцев испытывали неудобства из-за перекрытия Ленинградского моста. Надеюсь, мы получили очень качественный объект, все наши испытания пройдены не зря, и сооружение прослужит еще как минимум 65 лет. Желаю, чтобы мост как можно дольше радовал омичей, – заявил Шелест.

Глава компании «СтройТраст» Арман Акопян считает, что с задачей по реконструкции моста удалось справиться.

– Задача оказалась непростой, коллектив приложил максимальные усилия для того, чтобы омичи испытывали как можно меньше дискомфорта от перекрытия Ленинградского моста. Поэтому считаю, что задачу выполнили. Спасибо, что терпели, помогали. Готовы и дальше работать на подобных объектах, – подчеркнул Акопян.

Далее политики наградили всех специалистов, принимавших участие в ремонте моста, и перерезали красную ленточку. Правда, на этот раз губернатор Виталий Хоценко доверил эту задачу подрастающему поколению: Маше, Римме и Богдану.

А вот за руль грузовиков первые лица пожелали сесть сами. Оглушительно сигналя, губернатор и мэр открыли движение по Ленинградскому мосту.

После этого протестировать сооружение смогли и омичи. Через пару минут после открытия по мосту поехали велосипедисты и начали прогуливаться пешеходы. Кто-то из прохожих не заметил особых перемен после ремонта. А пенсионер Петр Горбатенко ревностно оберегал пешеходную дорожку.

– На велосипедах-то не надо ездить. Недавно же асфальт положили, – возмущался он.

Отремонтированный мост горожанину пришелся по душе.

Внезапно навстречу пешеходам появилась правительственная делегация. Губернатор Виталий Хоценко вместе с заместителем председателя по инфраструктурным объектам Динаром Курмановым, мэром Сергеем Шелестом и другими представителями команды решили осмотреть мост, пройдясь по нему без телекамер и журналистов. Попутно делегация останавливалась, чтобы поздороваться с омичами и поздравить их с Днем России. «Когда еще поздороваешься с губернатором!», – шептались горожане.

Наконец, по мосту пустили общественный транспорт и автомобили. Движение после шестнадцатимесячного перерыва возобновилось.