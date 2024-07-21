Врачи регионального сосудистого центра БСМП № 1 за три года помогли 6500 горожанам с нейрохирургическими патологиями.
В региональном сосудистом центре БСМП № 1 за три года спасли 6500 омичей с нейрохирургическими патологиями.
При этом врачи учреждения используют новые технологии. Так, заведующий нейрохирургическим отделением, заслуженный врач России, лучший врач-хирург по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач года» Ярослав Шестериков внедрил микрохирургические оперативные вмешательства при аневризме сосудов головного мозга.
– Если раньше такой диагноз, как геморрагический инсульт, звучал как приговор, то благодаря современному оборудованию мы получили возможность оперировать этих пациентов, удалять внутримозговые гематомы, давая им шанс, – рассказал Шестериков. – У нас появился операционный микроскоп с нейронавигацией, ультразвуковой скальпель. Мы оперируем аневризмы головного мозга, опухоли различной локализации, выполняем пластику послеоперационного дефекта костей свода черепа. С 2023 года с коллегами успешно осваиваем новые методики по лечению стенозов сонных артерий.
По словам заведующего учреждения, лечением, спасением жизней и восстановлением в центре занимается целая бригада врачей.