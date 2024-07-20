После проседания намокшего грунта произошла разгерметизация подземного газопровода, что привело к мощному возгоранию.

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко назвал вероятную причину крупного пожара в частном секторе Омска, в результате которого погиб человек. К трагедии могли привести дожди, обрушившиеся на город на этой неделе.

Как сообщалось ранее, сегодня около 16 часов в ходе аварийных работ на газопроводе загорелись 6 частных домов, расположенных на улицах 18-я и 19-я Линии в Центральном округе города. В результате пожара погиб человек.

– По предварительной информации, после проседания намокшего грунта произошла разгерметизация подземного газопровода с последующим воспламенением, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Сети, на которые произошла разгерметизация, принадлежат АО «Омскгоргаз». Для проведения восстановительных работ пришлось отключить более 800 абонентов. Также было временно прекращено электроснабжение 93 жилых домов.

В настоящее время специалисты АО «Омскэлектро» и АО «Омскгоргаз» работают над восстановлением отключенных жилых объектов.