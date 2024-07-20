Омск-Информ
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·Общество

По словам коллекционера, больше всего ему нравятся старые, ржавые молотки. Омич чистит их газировкой.

Жители Омска выставил на продажу коллекцию молотков, насчитывающую более 300 инструментов различных форм и размеров. Мужчина собирал их около 30 лет, с 1995 года. Много молотков коллекционеру принесли его друзья и соседи, узнавшие о необычном хобби.

– Сначала мне очень нравились старые молотки, ржавые совсем. Я научился приводить их в порядок, – цитирует коллекционера портал НГС55. – Бросал в колу на три дня, и она разъедала всю ржавчину. Потом металлической щеткой чистил — и все, молоток чистый. Еще могу сказать, что я отлично могу отличить друг от друга два совершенно одинаковых, на первый взгляд, молотка. Сейчас у меня их больше трехсот штук.

За всю коллекцию омич рассчитывает выручить 150 тыс. рублей.

·Общество

По словам коллекционера, больше всего ему нравятся старые, ржавые молотки. Омич чистит их газировкой.

Жители Омска выставил на продажу коллекцию молотков, насчитывающую более 300 инструментов различных форм и размеров. Мужчина собирал их около 30 лет, с 1995 года. Много молотков коллекционеру принесли его друзья и соседи, узнавшие о необычном хобби.

– Сначала мне очень нравились старые молотки, ржавые совсем. Я научился приводить их в порядок, – цитирует коллекционера портал НГС55. – Бросал в колу на три дня, и она разъедала всю ржавчину. Потом металлической щеткой чистил — и все, молоток чистый. Еще могу сказать, что я отлично могу отличить друг от друга два совершенно одинаковых, на первый взгляд, молотка. Сейчас у меня их больше трехсот штук.

За всю коллекцию омич рассчитывает выручить 150 тыс. рублей.