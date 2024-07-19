Мужчина возвращался на поезде из Москвы, но до дома не добрался.

Сегодня, 19 июля, в паблике «Доброспас-Омск» объявили поиски 47-летнего Смирнова Вячеслава Анатольевича. Сообщается, что поздно вечером 13 июля мужчина должен был выехать на поезде с вахты из Москвы в Омск. Его местонахождение неизвестно.

Мужчина живет в селе Осокино Калачинского района. Рост пропавшего составляет 170 см, у него темные волосы, шрам на груди и татуировка на правой руке в виде змеи.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.