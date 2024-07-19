Леонида Полежаева наградили за восстановление Воскресенского собора.

Накануне, 18 июля, бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева наградили церковной наградой. Ее вручил митрополит Омский и Таврический Дионисий. Экс-глава региона сообщил об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ).

Леонид Полежаев получил орден Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Эту награду ему вручили за участие в восстановлении Воскресенского собора. Храм восстановили в 2016 году, а освятили через восемь лет – летом этого года.

Отметим, что орден преподобного Сергия Радонежского получают иерархи и клирики Русской православной церкви и поместных православных церквей. Еще в числе тех, кому вручают такую награду, находятся представители других церквей за церковные и миротворческие заслуги, а также государственные и общественные деятели, которые активно трудились за укрепление мира и дружбы между народами.