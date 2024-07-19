Закрепляемость молодых педагогов в школах региона составляет почти 90 %, заявили в министерстве образования.

В преддверии 2024/2025 учебного года на работу в омские школы придут около 800 молодых педагогов, сообщили в региональном Минобре. Все в этом году профильные колледжи и вузы в Омской области выпустили более 1500 молодых специалистов, которые могут прийти в образовательные организации.

– Ежегодно в систему образования Омской области трудоустраиваются около 800 молодых педагогов, в 2023 году пришли работать 895 молодых специалистов. За последние три года устроились почти 1,6 тысячи молодых людей, из них около 1,2 тысячи продолжают работать. Закрепляемость молодых педагогов в школах региона составляет почти 90 %, – заявил министр образования региона Иван Кротт.

Для того чтобы в детские сады и школы приходили молодые педагоги, в Омской области применяется целый комплекс мер поддержки. Так, с 2024 года увеличенный оклад молодым специалистам платится на протяжении не трех, а пяти лет: до 3 лет оклад увеличивается на 100 %, от 3 лет до 4 лет – на 70 %, от 4 лет до 5 лет – на 50 %. В 2024 году на единовременные выплаты педагогам предусмотрено около 17,9 млн рублей по сравнению с 3,4 млн в 2023 году.

Также в 25 районах области молодые специалисты получают единовременные денежные выплаты до 200 тысяч рублей. С 2023 года молодым педагогам, получившим квалификационную категорию, предусмотрена единовременная выплата – 10 тысяч рублей за первую категорию и 15 тысяч рублей за высшую. На это в 2024 году выделено в 17,9 млн рублей. В прошлом году около тысячи педагогов получили эту выплату.

Победителям конкурсов профессионального мастерства выплачиваются премии до 500 тысяч рублей. С 2024 года значительно увеличилось количество профессиональных конкурсов, победители которых получают премии: если раньше их было 4, то теперь их 13.

Кроме того, с этого года в Омской области будущие педагоги будут получать дополнительную стипендию от 10 до 20 тыс. рублей.